Названа причина массового отравления наркотиками в Астрахани

ТАСС назвал употребление метадона причиной массового отравления в Астрахани

Массовое отравление наркотиками в Астрахани произошло в результате употребления метадона. Об этом передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Источник агентства уточнил, что отравление людей произошло в результате употребления метадона. Сейчас проводятся соответствующие экспертизы.

Ранее двое из троих задержанных иностранцев признались в сбыте наркотиков в Астрахани. Предполагается, что подозреваемые сбежали из города после появления первых случаев госпитализации из-за метадона. Их задержали по приезде в Ставропольский край и доставили в Астрахань.

О массовом отравлении метадоном стало известно в понедельник, 20 ноября. Сообщалось о 24 госпитализированных, большинство из которых — молодые мужчины и девушки. По предварительным данным, они все употребили наркотик из одной партии.