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22:12, 20 ноября 2023Силовые структуры

Двое из троих задержанных признались в сбыте наркотиков в Астрахани

МВД РФ: двое из троих иностранцев признались в сбыте наркотиков в Астрахани

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Двое из троих задержанных иностранцев, подозреваемых в сбыте наркотиков, которыми отравились 20 человек в Астрахани, признались в совершении преступления. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

На предоставленном МВД видео один из молодых людей рассказал, что приехал в Россию из Киргизии, жил в Москве и работал на стройке. Потом он поехал на Ставрополье, где получил запрещенные вещества, после чего отправился в Астрахань для закладки товара. Задержанный объяснил свой поступок нуждой в деньгах.

Другой мужчина рассказал, что приехал в Астрахань с наркотиками. Он признался, что сбыл все имевшиеся у него запрещенные вещества.

О массовом отравлении метадоном стало известно в понедельник, 20 ноября. Сообщалось о 24 госпитализированных, большинство из которых — молодые мужчины и девушки. По предварительным данным, они все употребили наркотик из одной партии.

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      Марина Совина
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