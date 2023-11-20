В Астрахани уточнили число отравившихся наркотиками

Минздрав Астраханской области сообщил об отравлении 19 человек наркотиками

В Астрахани 19 человек отравились наркотиками и психотропными препаратами, число пострадавших уточнил Минздрав региона в Telegram-канале.

«В период с 17 по 20 ноября в ГКБ N3 им. С.М. Кирова поступило 19 больных с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами», — сообщили в ведомстве.

В Минздраве Астраханской области добавили, что на фоне лечения состояние большинства пациентов улучшилось, двое были выписаны в удовлетворительном состоянии. В настоящее время в медицинском учреждении находится 17 человек, из них 6 остаются в тяжелом состоянии, 11 — средней тяжести в общей палате.

О массовом отравлении метадоном стало известно в понедельник, 20 ноября. Сообщалось о 24 госпитализированных, большинство из которых — молодые мужчины и девушки. Предварительно, все они употребили наркотик из одной партии, писал Telegram-канал «112».