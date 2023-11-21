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09:48, 21 ноября 2023Силовые структуры

Задержанные за массовое отравление россиян наркотиками попали на видео

МВД показало видео допроса 3 мигрантов по делу о массовом отравлении в Астрахани

МВД показало видео допроса трех мигрантов, причастных к массовому отравлению наркотиками жителей Астрахани. Ведомство предоставило запись «Ленте.ру».

На кадрах показаны паспорта и телефоны задержанных. Двое говорят, что приехали в Астрахань, чтобы сбыть наркотики.

Трое граждан из Кыргыстана, Узбекистана и Таджикистана были задержаны в Ставропольском крае и доставлены в Астрахань. Полицейские устанавливают их соучастников, а также принимают меры к полному изъятию наркотиков из незаконного оборота, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате массового отравления наркотиками ушли из жизни три человека, 20 человек госпитализированы, большинство из них молодые мужчины и девушки. Они все употребили метадон из одной партии.

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      Любовь Ширижик
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