Задержанные за массовое отравление россиян наркотиками попали на видео

МВД показало видео допроса 3 мигрантов по делу о массовом отравлении в Астрахани

МВД показало видео допроса трех мигрантов, причастных к массовому отравлению наркотиками жителей Астрахани. Ведомство предоставило запись «Ленте.ру».

На кадрах показаны паспорта и телефоны задержанных. Двое говорят, что приехали в Астрахань, чтобы сбыть наркотики.

Трое граждан из Кыргыстана, Узбекистана и Таджикистана были задержаны в Ставропольском крае и доставлены в Астрахань. Полицейские устанавливают их соучастников, а также принимают меры к полному изъятию наркотиков из незаконного оборота, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате массового отравления наркотиками ушли из жизни три человека, 20 человек госпитализированы, большинство из них молодые мужчины и девушки. Они все употребили метадон из одной партии.