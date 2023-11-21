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10:36, 21 ноября 2023Силовые структуры

Следователи начали проверку из-за массового отравления россиян наркотиками

СКР: трое астраханцев погибли от отравления наркотиками, идет проверка
Начало событий в новости Задержанные за массовое отравление россиян наркотиками попали на видео

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Астрахани следователи проводят проверку из-за трех летальных случаев в результате массового отравления местных жителей неизвестным веществом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

В ходе проверки установлено, что ранним утром 19 ноября в подъезде дома на улице Чкалова обнаружена бездыханная 22-летняя жительница. Ее сверстницу нашла мать по месту жительства в Кировском районе Астрахани. В квартире дома на улице Зеленой обнаружен мужчина 1994 года рождения без признаков жизни.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Ее проведение контролирует глава астраханского управления СКР Ибрагим Могушков.

Ведомство затребовало из МВД материалы уголовного дела о распространении партии синтетических наркотиков группой иностранцев.

Ранее 21 ноября МВД сообщило о задержании троих граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, которые сбыли в Астрахани партию метадона, которым отравились 24 человека.

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      Любовь Ширижик
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