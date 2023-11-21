Бастрыкин заинтересовался массовым отравлением россиян в Астрахани

Глава СКР Бастрыкин затребовал доклад по массовому отравлению в Астрахани

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе доследственной проверки по факту массового отравления жителей Астрахани запрещенными веществами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Глава СКР также поручил руководителю астраханского управления Ибрагиму Могушкову проверить законность пребывания иностранцев на территории региона и доложить о ситуации.

СКР затребовал из МВД материалы уголовного дела о распространении партии синтетических наркотиков группой иностранцев. Полиция задержала троих граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, которые сбыли в Астрахани партию метадона, которым отравились 24 человека.

В ходе проверки установлено, что ранним утром 19 ноября в подъезде дома на улице Чкалова обнаружена бездыханная 22-летняя жительница. Ее сверстницу нашла мать по месту жительства в Кировском районе Астрахани. В квартире дома на улице Зеленой обнаружен мужчина 1994 года рождения без признаков жизни.