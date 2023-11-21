Установлено место производства вызвавшего массовое отравление россиян наркотика

Shot: силовики начали искать нарколабораторию по делу об отравлении в Астрахани

В Ставропольском крае силовики проводят спецоперацию по поиску нарколаборатории, где был произведен метадон, вызвавший массовое отравление жителей Астрахани. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Задержанные — трое 18-летних граждан Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана — забрали наркотик на Ставрополье и уехали в Астрахань, где стали его сбывать клиентам. Организаторы канала сбыта запрещенного вещества сняли им квартиру на три дня, но уже через день, когда появились первые жертвы отравления, молодые люди покинули Астрахань и вернулись на Ставрополье. Там полиция их нашла и задержала.

Они находились в России незаконно.

Метадоном отравились не менее 24 человек, трое не выжили. В настоящее время следователи проводят проверку, которая находится на контроле главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.