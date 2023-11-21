Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:01, 21 ноября 2023Силовые структуры

Установлено место производства вызвавшего массовое отравление россиян наркотика

Shot: силовики начали искать нарколабораторию по делу об отравлении в Астрахани
Начало событий в новости Бастрыкин заинтересовался массовым отравлением россиян в Астрахани

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Ставропольском крае силовики проводят спецоперацию по поиску нарколаборатории, где был произведен метадон, вызвавший массовое отравление жителей Астрахани. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Задержанные — трое 18-летних граждан Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана — забрали наркотик на Ставрополье и уехали в Астрахань, где стали его сбывать клиентам. Организаторы канала сбыта запрещенного вещества сняли им квартиру на три дня, но уже через день, когда появились первые жертвы отравления, молодые люди покинули Астрахань и вернулись на Ставрополье. Там полиция их нашла и задержала.

Они находились в России незаконно.

Метадоном отравились не менее 24 человек, трое не выжили. В настоящее время следователи проводят проверку, которая находится на контроле главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле ответили на вопрос о награждении 15-летнего сына Кадырова

      В МИД рассказали о применении западных ракет для ударов по мирным целям

      В России разработали робота для очистки корпусов судов

      Растлителя 15-летних школьниц задержали в Москве

      Россиянам предрекли возврат в 90-е на фоне отмены подтверждения ОСАГО

      Аксенов вспомнил о настроениях в Крыму во время Майдана

      Известный российский блогер умер на 38-м году жизни

      Российский школьник выстрелил в учительницу музыки и был задержан

      Россиян закрыли в самолете почти на 12 часов во время рейса в Казахстан

      Песков назвал украинский Майдан спонсированным из-за рубежа переворотом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости