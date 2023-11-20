Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:10, 20 ноября 2023Россия

В Астрахани три человека умерли от отравления метадоном

ТАСС: в Астрахани три человека погибли в результате отравления метадоном

Фото: Pixabay

В Астрахани в результате отравления наркотиками умерли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, трое в результате отравления метадоном скончались», — заявил собеседник агентства.

Ранее двое из троих задержанных иностранцев признались в сбыте наркотиков в Астрахани. Предполагается, что подозреваемые сбежали из города после появления первых случаев госпитализации из-за метадона. Их задержали по приезде в Ставропольский край и доставили в Астрахань.

О массовом отравлении метадоном стало известно в понедельник, 20 ноября. Сообщалось о 24 госпитализированных, большинство из которых — молодые мужчины и девушки. По предварительным данным, они все употребили наркотик из одной партии.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Трое погибли, десятки в больнице в тяжелом состоянии. Жители Астрахани массово отравились метадоном

      Нетаньяху обвинили в уклонении от сделки по освобождению заложников

      Ургант, Райкин и 21 деятель культуры обратились к омбудсмену по делу Беркович

      Словакия заявила о готовности продлить запрет на ввоз зерна с Украины

      Карпин оценил разгромную победу над Кубой со счетом 8:0

      В Астрахани три человека умерли от отравления метадоном

      На Украине назвали приоритетом вступление страны в НАТО

      Израиль оценил готовность ХАМАС к сделке по обмену заложниками

      В Орловской области сбили украинский беспилотник

      Названа причина массового отравления наркотиками в Астрахани

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости