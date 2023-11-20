В Астрахани три человека умерли от отравления метадоном

ТАСС: в Астрахани три человека погибли в результате отравления метадоном

В Астрахани в результате отравления наркотиками умерли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, трое в результате отравления метадоном скончались», — заявил собеседник агентства.

Ранее двое из троих задержанных иностранцев признались в сбыте наркотиков в Астрахани. Предполагается, что подозреваемые сбежали из города после появления первых случаев госпитализации из-за метадона. Их задержали по приезде в Ставропольский край и доставили в Астрахань.

О массовом отравлении метадоном стало известно в понедельник, 20 ноября. Сообщалось о 24 госпитализированных, большинство из которых — молодые мужчины и девушки. По предварительным данным, они все употребили наркотик из одной партии.