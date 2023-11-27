Раскрыты подробности отравления двухлетней девочки из Подмосковья метадоном

Shot: двухлетняя девочка могла отравиться метадоном, привезенным из Ставрополя

Двухлетняя девочка из подмосковного Красногорска могла отравиться метадоном, привезенным из Ставрополя. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Помимо девочки, с отравлением тяжелым наркотиком в субботу, 25 ноября, доставили в больницу 24-летнего жителя Москвы. Он попал в токсикореанимацию без сознания. По данным канала, мужчина давно употребляет наркотики. С его знакомой работают полицейские.

О том, что двухлетняя девочка попала в больницу с отправлением метадоном, стало известно 27 ноября. Сейчас за ее жизнь борются врачи, а сама она находится в тяжелом состоянии.

Массовое отравление метадоном произошло в середине ноября в Астрахани. Всего из-за тяжелого наркотика пострадало 20 россиян, которые употребили метадон из одной партии. Трое из них не смогли выжить. По подозрению в преступлении задержали троих граждан из Кыргыстана, Узбекистана и Таджикистана — они были оперативно доставлены из Ставропольского края в Астрахань.