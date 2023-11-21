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18:11, 21 ноября 2023Силовые структуры

Установлена предварительная причина отравления жителей Астрахани наркотиками

Астраханцы могли попасть в больницу из-за подмены мефедрона на дешевый аналог

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Стала известна предварительная причина отравления жителей Астрахани мефедроном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.

Астраханцы могли попасть в больницу из-за подмены мефедрона на более дешевый аналог. Сейчас следствие проверяет эту версию.

После отравления метадоном в Астрахани 15 человек остаются в тяжелом состоянии. Всего это отравление лишило жизни троих человек, пострадавшими считаются 20 россиян — 4 девушки и 16 молодых людей. Самому старшему из них 42 года, младшему — 19. Всех их госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Астрахани произошло массовое отравление наркотическими веществами. Все пострадавшие употребили метадон из одной партии. По этому делу задержали уже троих человек. Их допрос попал на видео.

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      Екатерина Кашурникова
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