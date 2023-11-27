После отравления двухлетней девочки тяжелым наркотиком возбуждено уголовное дело

СК: в Красногорске возбуждено уголовное дело после отравления девочки метадоном

Начало событий в новости Раскрыты подробности отравления двухлетней девочки из Подмосковья метадоном

Следователи в Красногорске возбудили уголовное дело после отравления двухлетней девочки тяжелым наркотиком. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель подмосковного управления Следственного комитета (СК) России Ольга Врадий.

Дело возбуждено по статье 230 («Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Двухлетняя девочка поступила в детскую больницу Москвы в тяжелом состоянии в воскресенье, 26 ноября. В медицинском учреждении врачи диагностировали ребенку отравление метадоном.

По данным Telegram-канала Shot, тяжелый наркотик мог попасть в столицу из Ставрополя.