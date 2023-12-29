В Москве школьники попробовали психотропы и попали в больницу

Двое московских школьников отравились наркотиком и попали в больницу

В Москве двое школьников отравились психотропным веществом и попали в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Подросток предложил однокласснице на перемене попробовать наркотик. Она согласилась. Вскоре в школу пришлось вызвать бригаду скорой помощи.

У обоих учащихся диагностировали отравление психоактивными веществами. Предложившего сверстнице уйти с уроков подростка два месяца назад поставили на учет из-за наркотиков. Другие подробности случившегося выясняют сотрудники полиции.

Ранее в Екатеринбурге двухлетний ребенок отравился наркотиками родителей и попал в реанимацию. Неладное в поведении мальчика заметили после того, как его оставили у знакомых на время похода в магазин. Впоследствии супруги признались, что в течение трех недель употребляли наркотики.