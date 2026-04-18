В МИД заявили о нежелании России закрывать границы для европейцев

РФ не планирует в ответ на ужесточение правил Шенгена закрывать границы для европейцев, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, человеческие контакты, туризм, деловые и гуманитарные связи должны сохраняться. «Со своей стороны, закрывать границы для европейских граждан или ограничивать их въезд в Россию не планируем», — подчеркнул он.
Как указал дипломат, Россия заинтересована в налаживании отношений между людьми, несмотря на попытки Евросоюза эти мосты разрушить.
Ранее Испания, Франция, Италия и Греция были названы в числе стран Европы, которые чаще всего выдают шенгенские визы россиянам.