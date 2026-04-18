Назван способ законно списать долги за услуги ЖКХ

Депутат Свищев: Законно списать долги за ЖКХ можно через процедуру банкротства

Россияне с задолженностями по услугам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) могут избавиться от них через процедуру банкротства, а также попробовать урегулировать вопрос, договорившись с управляющей компанией о рассрочке или реструктуризации долга. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

«По общему правилу, долги по ЖКХ, возникшие до подачи заявления о банкротстве, могут быть списаны по решению суда. Однако есть важные нюансы», — отметил Свищев.

Парламентарий подчеркнул, что процедура банкротства не отменяет текущие платежи — счета за свет, воду и отопление, начисленные уже во время разбирательства, все равно придется оплачивать, они не подлежат списанию.

Кроме того, если суд установит, что человек сознательно уклонялся от оплаты, в списании долга могут отказать. Он также отметил, что само банкротство связано с расходами, в том числе на услуги финансового управляющего.

«При этом, если долг составляет от 50 до 500 тысяч рублей, можно попробовать пройти процедуру внесудебного банкротства через МФЦ», — заявил Свищев.

Ранее сообщалось, что в России введут новый механизм взыскания долгов за услуги ЖКХ. Механизм планируют опробовать в нескольких регионах в конце 2026 года. В его рамках должники будут получать уведомления о судебном приказе по взысканию на портале «Госуслуги» и ГИС ЖКХ.