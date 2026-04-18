Россиянам напомнили о сокращенных рабочих днях в апреле и мае

Руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин заявил, что россиян в ближайшее время ждут сокращенные рабочие дни на фоне майских праздников. Его слова приводит РИА Новости.

Эксперт уточнил, что сокращенными рабочими днями станут 30 апреля и 8 мая. В эти даты работа должна быть сокращена на один чаc вне зависимости продолжительности дня сотрудника. Эксперт добавил, что этот вопрос регулируется статьей 95 Трудового кодекса РФ и действует на всех работодателей.

Ранее Южалин рассказал, что предстоящие в 2026 году майские праздники станут самыми короткими за последние восемь лет. Таким образом, праздничными днями станут 1—3 и 9—11 мая. Всего в последнем весеннем месяце будет 19 рабочих дней и 12 нерабочих.