Россиянин задушил жену в день развода и вынес тело в подъезд

В Нижнем Новгороде суд приговорил россиянина к 10,5 года колонии строгого режима за убийство, нарушение неприкосновенности частной жизни, незаконное проникновение в жилище, клевету и умышленное повреждение имущества. Об этом в среду, 30 сентября, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Было установлено, что в 2018 году 38-летний мужчина разместил в интернете личную переписку супруги с другим мужчиной, а затем рассказал всем ее друзьям и близким, что женщина якобы страдает опасным для окружающих заболеванием.

В том же году подсудимый спилил дверные петли, проник в квартиру, где жила его супруга, и стал ломать ее вещи.

7 февраля 2019 года, в день развода, между бывшими супругами возникла ссора, и россиянин задушил женщину. Чтобы скрыть следы преступления, он спрятал ее тело в деревянный ящик и вынес в подъезд.

Мужчина частично признал вину.