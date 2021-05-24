Россиянка восемь километров проехала с мужчиной на капоте и попала на видео

Россиянка проехала с мужчиной на капоте восемь километров от Красного Села до Яльгелево Ленинградской области. Ситуацию зафиксировали камеры видеонаблюдения, кадры поездки опубликовал новостной портал «Санкт-Петербург».

На появившемся видео заметно, как автомобиль выехал с парковки, когда к нему подбежал мужчина. Судя по видео, он что-то хотел сказать женщине и, возможно, пытался сесть на пассажирское кресло, но она не сбавляла скорость.

На следующих кадрах мужчина бежит за авто и запрыгивает на капот. При этом автомобиль продолжает движение. Женщина провезла своего пассажира до деревни Яльгелево. Чем закончилась опасная поездка — неизвестно.

Ранее шестнадцатилетний подросток прокатил полицейского на капоте и попал на видео. На кадрах заметно, как машина с полицейским на капоте проезжает несколько десятков метров в центре Нижнего Новгорода.