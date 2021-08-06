Киргизы прокатили премьера по разрушенным сельским дорогам

Председатель кабинета министров Киргизии Улукбек Марипов побывал с рабочим визитом в Иссык-Кульской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Кыргызстан».

Во время поездки его кортеж остановили местные жители. По их словам, это было сделано для того, чтобы рассказать премьер-министру о проблемах села.

Марипову предложили пересесть в другую машину и проехаться на ней, чтобы лучше понять ситуацию с дорожным покрытием в сельских районах. После того, как он согласился, его пересадили в старую Audi и прокатили по разрушенным дорогам.

В мае президент Киргизии Садыр Жапаров назначил Улукбека Марипова председателем кабинета министров страны. До этого глава республики своим указом переформатировал правительство в кабмин.