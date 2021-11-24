В российском городе сотрудники мэрии и депутаты вышли убирать снег

В Биробиджане сотрудники мэрии и депутаты городской Думы вышли убирать снег на улицы

В Благовещенске сотрудники мэрии и депутаты городской Думы вышли убирать снег, где во вторник, 23 ноября, из-за снегопада был введен режим ЧС. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте администрации российского города.

В частности, сотрудники мэрии приняли участие в расчистке остановочных комплексов. На уборку улиц от снега также вышли военные, студенты и неравнодушные жители города. Последствия снегопада устраняют уже третьи сутки, в городе закончились лопаты.

В Биробиджане выпала полуторамесячная норма снега, не работает общественный транспорт, закрыты школы, организациям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу. Решение о возобновлении работы общественного транспорта будет принято в течение среды, 24 ноября.

Ранее в другом российском городе — Хабаровске — ввели режим повышенной готовности из-за снегопада и сильного ветра. В мэрии отметили, что к работам по расчистке трасс и посыпке противогололедными регентами будет привлечено 56 единиц техники и 50 рабочих.