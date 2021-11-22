В российском городе ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

В Хабаровске введен режим повышенной готовности из-за непогоды, ожидается снегопад и сильный ветер. Об этом сообщается на сайте мэрии российского города.

«22 ноября с 9.00 для органов управления и сил звена РСЧС введен режим повышенной готовности для предупреждения и развития чрезвычайной ситуации, связанной с ожидаемыми метеорологическими явлениями. По данным синоптиков, в ближайшие два дня ожидается сильный ветер и снегопад», — говорится в сообщении.

К работам по расчистке трасс и посыпке противогололедными регентами будет привлечено 56 единиц техники и 50 рабочих, ночью планируется задействовать не менее 22 спецмашин. Снег будут убирать в первую очередь с маршрутов движения общественного транспорта, пешеходных переходов и остановок.

Администрация Хабаровска призвала водителей отказаться от поездок на машинах во время сильного снегопада и не ставить авто вдоль дорог, чтобы не мешать уборке.

Ранее глава Приморья Олег Кожемяко призвал глав районов и руководителей предприятий сократить рабочий день и отпустить сотрудников домой из-за снежного циклона.

