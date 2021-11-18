Синоптик предупредил москвичей о рекордном мокром снегопаде и штормовом ветре

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы о рекордном мокром снегопаде и штормовом ветре. По словам синоптика, в субботу, 20 ноября, в Центральной России выпадет до четверти месячной нормы осадков. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что москвичей ждет сильнейший из мокрых снегопадов за последние 73 года, с которого начнет формироваться устойчивый снежный покров. По его словам, подобного рода интенсивные ливневые осадки в это время года крайне редки и фиксировались с 1948 года лишь в 1954-м (13,9 миллиметра), 2004-м (15,2 миллиметра) и 2010-м (10,5 миллиметра).

«Однако это не все неприятности от ныряющего циклона, который в условиях слабо оттепельной погоды еще принесет с собой и аномальное количество осадков в смешанной фазе в виде мокрого снега и дождя – до 14-16 миллиметров», — сказал Тишковец и уточнил, что это составит одну четвертую от всего месячного объема.

Синоптик подчеркнул, что во второй половине дня субботы порывы ветра будут достигать штормовых 18-23 метров в секунду, что чревато падением деревьев, рекламных конструкций.

Тишковец также заметил, что после выпадения «такого колоссального количества смешанных осадков», сформируется довольно тяжелый снежный покров высотой до 4-7 сантиметров и с плотностью снега до 170 килограммов на кубический метр. «Начнется преждевременное — на неделю раньше положенного по климату — формирование устойчивого снежного покрова, который, по всей видимости, продержится до весны», — заключил метеоролог.

Ранее Тишковец заявил, что 20 ноября в Москве из-за резкого понижения давления ожидается «барическая пропасть».