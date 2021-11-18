Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил часть россиян об аномальном холоде. Он рассказал ТАСС, в каких регионах в ближайшие дни будут погодные аномалии.

В отдельных регионах температура будет опускаться до минус 30 градусов.

По словам синоптика, аномально холодная погода ожидает Тюменскую, Кемеровскую, Омскую, Свердловскую, Томскую, Новосибирскую, Челябинскую области, республику Коми и Ненецкий автономный округ.

«Холодная погода будет смещаться на юг Западной Сибири, в центр Сибири и на запад Красноярского края. Аномалии будут до 8-10 градусов. В Тюменской области прогнозируется до 27-29 градусов мороза, в Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской, Омской областях — 21-23 градуса мороза. На севере Томской области будет даже до минус 30 градусов», — рассказал Вильфанд.

В Ненецком автономном округе и Коми в четверг и пятницу температура будет ниже нормы на 7-13 градусов, минимум 29-31 градус мороза. На Урале в ближайшие дни также ожидается температура ниже нормы на 4-8 градусов. «В Свердловской, Челябинской областях, например, будет 20-21 градус мороза», — заключил он.

Ранее Вильфанд предупредил москвичей о редчайшем погодном случае: атмосферное давление за эту неделю упадет на 35-40 миллиметров ртутного столба. По информации центра «Фобос», давление упадет до отметки 718–721 миллиметр ртутного столба, однако в воскресенье, 21 ноября, оно начнет расти.