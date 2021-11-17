Россиян предупредили о надвигающейся непогоде

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал в ряде российских регионов наступление в ближайшие дни неблагоприятной погоды с сильными осадками и ветром. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, с четверга, 18 ноября, непогода ожидается на Черноморском побережье — в горах синоптики обещают ветер до 28 метров в секунду, в Сочи и Туапсе прогнозируют ливни. К субботе, 20 ноября, такая же погода наступит в Тамбовской, Белгородской, Воронежской и Липецкой областях, в Татарстане и Башкортостане.

Жителям ряда регионов Сибирского федерального округа — в частности, в Алтайском крае, Хакасии и республике Алтай — Вильфанд пообещал метель и сильный ветер скоростью от 15 до 28 метров в секунду.

В Приволжском и Центральном округах синоптики обещают мокрый снег, метель, ветер и гололедицу.

Ранее Вильфанд рассказал, что нынешней зимой в России ожидаются частые оттепели. При этом на европейской территории России прогнозируется температура около и несколько выше нормы.

