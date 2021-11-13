Вильфанд дал прогноз погоды на зиму

В течение грядущей зимы по расчетам Гидрометцентра ожидается небольшая, но положительная аномалия, рассказал «Ленте.ру» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По прогнозу метеоролога, россиян ожидает неоднородная зима. «Это значит, что будут часто зональные перемещения, то есть из Атлантики теплые массы, воздушные процессы будут переносится с запада на восток, но будут и затоки холодных масс с севера», — уточнил он.

Если говорить о температурном режиме, то, по словам метеоролога, на европейской территории России прогнозируется температура около и несколько выше нормы. «Выше нормы — это теплее. В декабре норма 6 градусов холода, в январе 9, в феврале 7, около нормы — это около этих значений. Имеется в виду среднемесячная температура, то есть за все дни и ночи», — обозначил Вильфанд.

Метеоролог также отметил, что будут сильные перепады. «Нынешней зимой будут частые оттепели, чаще, чем обычно, и одновременно периоды со значительным понижением температуры. Для Москвы, например, это ниже 20 градусов», — заметил специалист.

В заключение Вильфанд подчеркнул, что наука пока не научилась делать более детальные прогнозы на периоды более двух недель, так как в атмосфере, которую изучают физики и метеорологи, есть большая доля хаотичности и непредсказуемости.

Ранее главный специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в интервью радио Sputnik, что россиян ожидает «еврозима», то есть относительно мягкая погода. Однако руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с «Известиями» скептически отнесся к такого рода детальным прогнозам, сообщив, что более чем на 10 дней оправданность прогноза не превышает 60–65 процентов.