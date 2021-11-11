Названы города России с самыми снежными зимами

Самые снежные зимы в России бывают в Челябинске. Об том сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков «Яндекс.Погоды», изучивших данные о погоде за последние десять лет.

По их информации, средняя толщина снега, выпадавшего за зиму, в Челябинске составляет 181 сантиметр, а в Перми и Нижнем Новгороде, которые расположились на втором и третьем месте, — 143 сантиметра и 126 сантиметров соответственно. При этом меньше всего снега обычно выпадает в Санкт-Петербурге (86 сантиметров), Волгограде (66 сантиметров) и Ростове-на-Дону (46 сантиметров).

За последнее время рекорд по толщине выпавшего за одну зиму снега был поставлен в 2013–2014 годах в Челябинске. Тогда в городе за сезон выпало 240 сантиметров. В то же время самый снежный день был зарегистрирован в Волгограде, где обычно не выпадает много снега. 11 декабря 2013 года толщина снежного покрова в городе прибавила 31 сантиметр.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал россиянам о наступающей зиме. По его словам, в азиатской части страны температура будет значительно теплее нормы — на 2-4 градуса, а в Якутии — на 5-7 градусов. При этом синоптик отметил, что февраль станет исключением, так как на Урале и в Западной Сибири температура будет ниже средних показателей. В средней полосе наступит «еврозима», рассказал Тишковец. Он объяснил, что зима будет умеренно снежной и немного мяче чем обычно.

