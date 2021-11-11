Синоптик рассказал россиянам о предстоящей зиме

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал россиянам о наступающей зиме. Об том сообщает РИА Новости.

По его словам, в азиатской части страны температура будет значительно теплее нормы — на 2-4 градуса, а в Якутии — на 5-7 градусов. При этом синоптик отметил, что февраль станет исключением, так как на Урале и в Западной Сибири температура будет ниже средних показателей.

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В средней полосе наступит «еврозима», рассказал Тишковец. Он объяснил, что зима будет умеренно снежной и немного мяче чем обычно. Синоптик также добавил, что температура будет на два градуса выше климатической нормы. В то же время он подчеркнул, что январь станет самым холодным месяцем года: температура не превысит норму.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что скептически относится к прогнозам об относительно теплой зиме в России. По его словам, прогнозировать погоду более чем на десять дней не стоит, так как дальнейшая оправданность прогноза не превышает 65 процентов. Метеоролог отметил, что в Московском регионе ночью в четверг, 11 ноября, пойдет снег, а днем температура повысится до плюс трех градусов. 13 ноября температура повысится до плюс пяти градусов днем, также ожидаются дожди.

