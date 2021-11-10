Россиянам предсказали теплую зиму

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какую погоду россиянам стоит ждать грядущей зимой. Он также объяснил, как следует относиться к народным приметам на эту тему, передает радио Sputnik.

Синоптик рассказал, что прогнозы на будущую зиму скорректировали в пользу более теплой погоды. Если раньше в это время прогнозировали погоду около климатической нормы, то сейчас декабрь, январь, февраль ожидаются «где-то на два градуса теплее нормы». При этом количество снега станет соответствовать многолетним значениям. Специалист предупредил, что зима придет в Москву с опозданием.

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«Я думаю, что это будет мягкий вариант зимы с достаточно большим количеством снега. В принципе вполне себе комфортная, не холодная, не очень теплая зима, что-то напоминающее "еврозиму"», — предсказал Тишковец.

Эксперт также рассказал о достоверности народных примет о погоде. Он посоветовал не полагаться на них в контексте предстоящей зимы.

«Мы прогоняли все народные приметы через климатическую статистику, и вышло так, что 90 процентов примет не работает, а десять процентов работает, но это касается краткосрочного сценария», — подчеркнул синоптик.

Ранее москвичам назвали сроки прихода зимы. Согласно прогнозу центра «Фобос», она наступит в столице в конце ноября — начале декабря.