Москвичам назвали дату наступления зимы

Метеорологическая зима придет в московский регион с опозданием на пять суток — 15 ноября. Такую дату ее наступления назвал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

«В понедельник, 15 ноября, осадки будут идти только в твердой фазе — снегопады, похолодает до нуля — минус пяти, сформируется снежный покров толщиной до нескольких сантиметров», — отметил синоптик.

Он уточнил, что снежный покров в Москве составит около двух-трех сантиметров, а в Подмосковье местами до восьми сантиметров.

Ранее столичный регион накрыл густой туман. Из-за погодного явления в московских аэропортах произошла массовая отмена рейсов. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал нависший над Москвой туман радиационным, подчеркнув, что при этом никакого отношения к радиации он не имеет.