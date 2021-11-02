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Вильфанд назвал туман в Москве радиационным

Вильфанд: туман, который наблюдается в Москве, называется радиационным
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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Туман, который наблюдается в Москве с вечера понедельника, 1 ноября, называется радиационным, при этом никакого отношения к радиации погодное явление не имеет. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает РБК в Telegram-канале.

«Суть его в том, что при малооблачном небе ночью происходит интенсивное охлаждение подстилающей поверхности за счет выделения длинноволновой радиации (излучения — прим. "Ленты.ру"). Подстилающая поверхность существенно охлаждается, и приземный слой воздуха также охлаждается», — рассказал Вильфанд.

Он объяснил, что 1 ноября температура воздуха была выше нормы, также стояла безоблачная погода. Из-за этого почва резко охладилась, после чего и образовался туман.

«В холодном воздухе происходит концентрация молекул водяного пара, это и называется туманом. Это хорошо изученный физический процесс», — заявил научный руководитель Гидрометцентра.

Ранее эколог объяснил появление аномально густого тумана в Москве. По его словам, это произошло из-за воздействия техногенных факторов, среди которых загрязнение воздуха транспортом и появление большого количества запечатанных земель.

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