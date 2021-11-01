В московских аэропортах произошла массовая отмена рейсов из-за тумана — всего из-за непогоды отменено или задержано около 30 вылетов. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщает издание со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Расписание» в трех аэропортах Москвы произошли отмены и задержки десятки рейсов.

Так, во Внуково отменили три рейса и еще один задержали, в Домодедово — 12 отмененных и четыре задержанных, в Шереметьево — отменили девять и отложили вылет трех рейсов.

1 ноября Гидрометцентр продлил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Отмечалось, что в столице и области предупреждение действует до 9:00 вторника, 2 ноября.