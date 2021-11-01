Москвичей предупредили о непогоде и ночном похолодании

«Желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье продлен до вторника из-за тумана. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что в столице и области предупреждение действует до 9:00 вторника, 2 ноября.

По данным РИА Новости, густой туман уже окутал подмосковное Путилково и МКАД. В беседе с агентством научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил также, что ночные температуры в Москве будут ниже нуля, а по области опустятся до 5 градусов ниже нуля из-за смены циркуляции воздушных масс.

Ранее 1 ноября синоптики сообщали, что значения средней суточной температуры в столичном регионе продолжат превышать климатическую норму и будут подниматься до 5-7 градусов тепла. В начале недели также обещали солнечную погоду, а вот уже со среды, 3 ноября, характер погоды изменится: начнутся дожди и станет ветрено.

«Желтый» уровень погодной опасности объявляли также в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра 24 октября.