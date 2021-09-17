Гидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности в Подмосковье из-за заморозков

Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень опасности в Подмосковье из-за заморозков. Об этом сообщается на сайте учреждения.

По данным Гидрометцентра, оранжевый уровень опасности объявлен до 9 утра пятницы, 17 сентября.

Помимо Подмосковья, заморозки ожидаются в Белгородской, Калужской, Костромской, Рязанской и Ярославской областях — в этих регионах действует оранжевый или желтый уровень погодной опасности.

При этом в Москве действует зеленый уровень, сообщили в Гидрометцентре.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предсказал россиянам резкое похолодание. По его словам, температура в европейской части страны будет на два-пять градусов ниже нормы. Исключение составят лишь южные регионы.