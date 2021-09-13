Синоптик предупредил россиян о «глубокой холодной яме»

В Центральном федеральном округе (ЦФО) в ближайшие дни ожидается похолодание, температура составит 10-12 градусов. Об этом заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Его слова приводит RT.

«Центральный федеральный округ ожидает глубокая холодная яма, то есть холодная погода — с температурой на 2-4 градуса ниже нормы. Понижение температуры, прохождение холодного фронта сегодня днем, уже ближе к вечеру», — предупредил синоптик.

По его словам, происходят кардинальные изменения: на место циклона, который уходит на Полярный Урал, придет гребень высокого давления с восточными и северо-восточными ветрами. Эти ветры будут преобладать над ЦФО, резюмировал Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании. Температура воздуха в Москве и области понизится на 10 градусов во вторник, 14 сентября. Он пояснил, что температура в столице будет достигать 10-13 градусов, в дальнейшем похолодает на несколько градусов.