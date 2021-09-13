В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в Москве

Температура воздуха в Москве и области понизится на 10 градусов во вторник, 14 сентября. О резком похолодании москвичей предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает РИА Новости.

Он пояснил, что температура в столице будет достигать плюс 10-13 градусов, в дальнейшем похолодает еще на несколько градусов.

«Во вторник к вечеру начнут преобладать северо-западные ветры, температура в столичном регионе понизится на 10 градусов. Начиная со второй половины дня среды давление начнет расти. Но воздух будет холодным. Осадков не будет», — рассказал Вильфанд.

По его словам, с 15 по 17 сентября в Москве также не ожидается осадков. Глава Гидрометцентра спрогнозировал, что в этот период погода будет ниже нормы на два градуса.

Ранее Вильфанд пообещал москвичам бабье лето с потеплением до 23 градусов. По его словам, бархатный сезон не будет классическим, потому что он будет сопровождаться небольшими и кратковременными дождями.