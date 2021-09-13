Москвичам пообещали до 24 градусов тепла и дожди с грозами

Синоптик Синенков: в Москве ожидается до плюс 24 градусов и дожди

В Москве в понедельник, 13 сентября, температура может подняться до 24 градусов тепла. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, передает РИА Новости.

«Сегодня в Москве мы ожидаем облачную погоду с прояснениями, во второй половине дня дождь, возможна гроза. Максимальная температура в городе составит плюс 22-24», — пообещал Синенков.

Он добавил, что в Подмосковье столбики термометра поднимутся до плюс 20-24 градусов. По словам синоптика, в столице будет дуть юго-западный порывистый ветер со скоростью пять-десять метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о резком похолодании. По его словам, это касается жителей из регионов Центра и Северо-запада столицы. Синоптик отметил, что в Москве осенняя погода наступит с 15 сентября `— в этот день столбики термометра не поднимутся выше 14 градусов.