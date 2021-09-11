Россиян предупредили о резком похолодании

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС предупредил, что россиян из регионов Центра и Северо-Запада страны ждет резкое похолодание.

По его словам, с 15 сентября в Москве будет настоящая осенняя погода. «Будет облачно, небольшой дождик, ночные температуры — от четырех до девяти градусов, дневные — от девяти до 14 градусов», — сказал Вильфанд.

Также синоптик рассказал, что в Ленинградской, Новгородской, Ярославской областях, Коми и других регионах севера европейской части России наступит глубокая осень. Вильфанд сообщил, что такая погода в этих регионах сохранится минимум до конца рабочей недели.

Ранее Роман Вильфанд заявил, что в Москве и Московской области ожидаются теплые выходные. По его словам, температура в столице уже сейчас на четыре-пять градусов выше климатической нормы. Он добавил, что в понедельник, 13 сентября, погода будет такой же комфортной, при этом увеличится облачность.