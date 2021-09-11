Россия
 
Последние новости
Правнучка Хрущева описала антихрущевский заговор Брежнева
Россиянку вынудили взять несколько кредитов и перевести все деньги мошенникам 
Врачи оценили состояние Пеле после операции по удалению опухоли
МакSим выпустила песню сразу после выписки из больницы
В Великобритании поймали шпиона «Талибана»
В Роспотребнадзоре назвали условия для снижения заболеваемости гриппом
Семьи российских военнослужащих получат новые выплаты
Названы приводящие к алкоголизму профессии
Назван поставщик арбузов в случае со смертельным отравлением
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиян предупредили о резком похолодании

Глава Гидрометцентра Вильфанд заявил, что центр и на северо-запад страны ждет похолодание
Перейти в «Мою Ленту»
Роман Вильфанд
Роман Вильфанд
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС предупредил, что россиян из регионов Центра и Северо-Запада страны ждет резкое похолодание.

По его словам, с 15 сентября в Москве будет настоящая осенняя погода. «Будет облачно, небольшой дождик, ночные температуры — от четырех до девяти градусов, дневные — от девяти до 14 градусов», — сказал Вильфанд.

Также синоптик рассказал, что в Ленинградской, Новгородской, Ярославской областях, Коми и других регионах севера европейской части России наступит глубокая осень. Вильфанд сообщил, что такая погода в этих регионах сохранится минимум до конца рабочей недели.

Ранее Роман Вильфанд заявил, что в Москве и Московской области ожидаются теплые выходные. По его словам, температура в столице уже сейчас на четыре-пять градусов выше климатической нормы. Он добавил, что в понедельник, 13 сентября, погода будет такой же комфортной, при этом увеличится облачность.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в выходные
Россиян предупредили об осенних пожарах
Россиян предупредили о наступлении заморозков