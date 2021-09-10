Вильфанд рассказал о погоде в Москве в выходные

В Москве и Московской области ожидаются теплые выходные. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает «Радиоточка НСН» в своем Telegram-канале.

По его словам, температура в столице уже сейчас на четыре-пять градусов выше климатической нормы.

«В пятницу и субботу воздух прогреется до плюс 18-21 в Москве и области, в воскресенье — 21-23 выше нуля, преимущественно без осадков. Также здорово, что ночи теплые. Да и утром не нужно ежиться, когда идешь на работу», — заявил Вильфанд.

Он добавил, что в понедельник, 13 сентября, погода будет такой же комфортной, при этом увеличиться облачность. Заметные погодные изменения произойдут 14 или 15 сентября.

Ранее Вильфанд предупредил россиян о наступлении заморозков. По его словам, в ближайшие ночи они придут в Курскую, Воронежскую, Самарскую, Оренбургскую, Мурманскую, Астраханскую области.