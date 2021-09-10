Россия
 
Последние новости
Зеленский предсказал полномасштабную войну с Россией
Власти Кубы заявили об отмене всех коронавирусных ограничений для россиян
Украинский депутат заклеил себе рот в знак поддержки заблокированных СМИ
Блогерша раскрыла простой способ очистить стиральную машину
Стала известна дата снятия ограничений на авиасообщение с Белоруссией
Путин приехал на церемонию прощания с главой МЧС Зиничевым
В ВОЗ рассказали о последнем препятствии для одобрения «Спутника V»
Девушка назвала эффективный способ защитить себя от приставаний незнакомцев
Дженнифер Лав Хьюитт в третий раз стала матерью
Москву очистили ко Дню города 
Новости партнеров
Прослушать новость

Вильфанд рассказал о погоде в Москве в выходные

Глава Гидрометцентра Вильфанд: выходные в Москве будут теплыми
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Москве и Московской области ожидаются теплые выходные. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает «Радиоточка НСН» в своем Telegram-канале.

По его словам, температура в столице уже сейчас на четыре-пять градусов выше климатической нормы.

«В пятницу и субботу воздух прогреется до плюс 18-21 в Москве и области, в воскресенье — 21-23 выше нуля, преимущественно без осадков. Также здорово, что ночи теплые. Да и утром не нужно ежиться, когда идешь на работу», — заявил Вильфанд.

Он добавил, что в понедельник, 13 сентября, погода будет такой же комфортной, при этом увеличиться облачность. Заметные погодные изменения произойдут 14 или 15 сентября.

Ранее Вильфанд предупредил россиян о наступлении заморозков. По его словам, в ближайшие ночи они придут в Курскую, Воронежскую, Самарскую, Оренбургскую, Мурманскую, Астраханскую области.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Москвичам пообещали бабье лето с потеплением до 23 градусов
Россиянам раскрыли причины потепления
Россиян предупредили о наступлении заморозков