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Москвичам пообещали бабье лето с потеплением до 23 градусов

Вильфанд пообещал, что бабье лето придет в Москву на этой неделе
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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что бабье лето с температурой до 20-23 градусов тепла придет в Москву на этой неделе. Об этом пишет ТАСС.

По словам научного руководитель Гидрометцентра, предстоящее бабье лето не будет классическим, так как будет сопровождаться небольшими и кратковременными дождями,

Вильфанд сообщил, что температурный фон с четверга по субботу будет 18-20 градусов, а в воскресенье - даже до 23 градусов.

7 сентября научный руководитель Гидрометцентра заявил, что потепление до 20 градусов до конца рабочей недели ожидает жителей центральноевропейской части России благодаря западным ветрам.

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