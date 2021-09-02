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Москвичам предрекли возвращение летнего тепла

Метеоролог Позднякова: возвращение тепла в Москву ожидается в конце первой декады сентября
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Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Возвращение теплой погоды в Москву ожидается в конце первой декады сентября, но назвать аномальными температуры, прогнозируемые в этот период, нельзя. Это предрекла метеоролог Татьяна Позднякова в интервью «Вечерней Москве».

По ее словам, через некоторое время в столице настанет бабье лето. Кроме того, прогнозируемая температура воздуха в этот период составит плюс 17-20 градусов.

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Метеоролог добавила, что в настоящее время трудно спрогнозировать, будет ли бабье лето аномально теплым.

«В целом сентябрь ожидается на 1-1,5 градуса выше нормы. Аномальными считаются температуры, которые отклоняются от нормы на семь градусов и больше», — резюмировала она.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд озвучил прогноз погоды на сентябрь. По его утверждению, в большей части России температура будет около или выше нормы. Например, в восточной части страны она превысит норму, а в западной — останется в стандартных значениях. Вильфанд добавил, что мало осадков выпадет в сентябре на юге Урала, в Западной Сибири, Красноярском крае и Хакасии.

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