Москвичам предрекли возвращение летнего тепла

Возвращение теплой погоды в Москву ожидается в конце первой декады сентября, но назвать аномальными температуры, прогнозируемые в этот период, нельзя. Это предрекла метеоролог Татьяна Позднякова в интервью «Вечерней Москве».

По ее словам, через некоторое время в столице настанет бабье лето. Кроме того, прогнозируемая температура воздуха в этот период составит плюс 17-20 градусов.

Метеоролог добавила, что в настоящее время трудно спрогнозировать, будет ли бабье лето аномально теплым.

«В целом сентябрь ожидается на 1-1,5 градуса выше нормы. Аномальными считаются температуры, которые отклоняются от нормы на семь градусов и больше», — резюмировала она.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд озвучил прогноз погоды на сентябрь. По его утверждению, в большей части России температура будет около или выше нормы. Например, в восточной части страны она превысит норму, а в западной — останется в стандартных значениях. Вильфанд добавил, что мало осадков выпадет в сентябре на юге Урала, в Западной Сибири, Красноярском крае и Хакасии.