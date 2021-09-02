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Синоптик заявил о наступлении метеорологической осени в Москве

Синоптик Тишковец: 2 сентября в Москве наступит метеорологическая осень
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Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Осенняя погода придет в Москву и Подмосковье в четверг, 2 сентября. Об этом заявил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает ТАСС.

«Сегодня погода в Москве обусловится тыловой частью североатлантического циклона, куда будут поступать новые порции разрозненных дождевых туч и более свежего воздуха полярного происхождения с температурным фоном ниже, чем положено в это время года», — заявил Тишковец.

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Он добавил, что 2 сентября — первый день метеорологической осени в Москве и области.

Как рассказал Тишковец, в Москве и Подмосковье ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха достигнет от 13 до 15 градусов тепла в Московской области, от 12 до 17 градусов — в столице.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд озвучил прогноз погоды в России на сентябрь. По его словам, на большей части страны температура будет около и выше нормы. Например, на восточной части страны превысит норму, а в западной будет около стандартных значений. Вильфанд отметил, что мало осадков выпадет в сентябре на юге Урала, Западной Сибири, Красноярского края и в Хакасии.

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