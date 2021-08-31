Россиянам озвучили прогноз погоды на сентябрь

Гидометцентр: на большей части России в сентябре температура будет около и выше нормы

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд озвучил прогноз погоды на сентябрь. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, на большей части страны температура будет около и выше нормы. Он уточнил, что на восточной части страны температура превысит норму, а в западной будет около стандартных значений.

Вильфанд добавил, что в сентябре на юге Урала, Западной Сибири, Красноярского края и в Хакасии выпадет мало осадков, однако в других регионах показатель будет около нормы.

Метеоролог отметил, что в последние годы сентябрь был фактически четвертым месяцем лета. При этом он напомнил, что в Москве ожидается понижение температуры.

Ранее Вильфанд рассказал, что в столицу похолодание придет 3 сентября — температура будет на три-четыре градуса ниже нормы. Днем в пятницу, 3 сентября, не превысит 11-13 градусов тепла. Такая погода сохранится в Москве до конца недели. Он напомнил, что после такой погоды обычно наступает бабье лето.

