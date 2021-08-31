Россия
 
Последние новости
Байдену предсказали новую фазу войны после ухода США из Афганистана
Собянин сделал бесплатной диспансеризацию переболевших COVID-19 москвичей
iPhone предсказали рост продаж
Байлз назвала «отстоем» выступление на Олимпиаде в Токио
Девятилетний мальчик дотронулся до морского обитателя в Таиланде и умер
Комаровский развеял мифы о частой детской проблеме и дал совет молодым родителям
В российском городе школьные классы разместили в коридоре
Рогозин предложил построить в России город космонавтики
Стало известно о возможном помиловании Софьи Сапеги после суда в Белоруссии
Казахские ветераны «горячих точек» пригрозили смертью депутатам Госдумы
Новости партнеров
Прослушать новость

Москвичей предупредили о резком наступлении осенних холодов

Синоптик Тишковец: жителей Москвы ожидает холодная погода в начале осени
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

С 1 сентября погода в Москве начнет меняться в худшую сторону, а к концу недели горожан ожидает ощутимый холод. Об этом в интервью «Вечерней Москве» предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в День знаний в столице пройдут дожди, будет ветрено, а столбик термометра может опуститься до 18 градусов.

Как Россия подсела на «Черный бумер» и ополчилась на Киркорова
Читать

«А через два дня мы проснемся в настоящей осени. Температурный фон начнет стремительно понижаться. 2 сентября ночью 9–11 градусов, днем 12–14 и тоже дожди. 3 сентября ненадолго распогодится, но от похолодания это не спасет. Ночью уже 4–6 градусов всего, днем 13–15 в Москве», — уточнил специалист.

Он добавил, что к выходным температура в ночное время будет составлять 4–9 градусов. Днем в конце этой недели ожидается не выше 12 градусов, а также кратковременные дожди. Такая погода, по утверждению Тишковца, больше характерна не для сентября, это «холод начала октября».

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, когда в Москву придет бабье лето. По словам метеоролога, горожан ожидает прохладная первая половина сентября. Однако третья и четвертая недели первого осеннего месяца будут заметно теплее. Именно тогда в столице произойдет возврат к теплой погоде.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Москвичам назвали сроки прихода бабьего лета в столицу
Россиян призвали не ждать бабьего лета в начале осени
Синоптик пообещал москвичам погодные «намеки на осень»