Москвичам назвали сроки прихода бабьего лета в столицу

Михаил Леус: возврат к теплой погоде в столице произойдет во второй половине месяца

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», когда в Москву придет бабье лето.

По словам метеоролога, москвичей ожидает прохладная первая половина сентября. Однако третья и четвертая недели первого осеннего месяца будут заметно теплее. Именно тогда в столице произойдет возврат к теплой погоде.

Леус не уточнил, сколько продлится бабье лето, однако не исключил, что подобных тепловых волн может быть несколько. «Может быть, они еще будут и в октябре», — отметил он.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова предупредила жителей Москвы и Подмосковья о резком похолодании. Она уточнила, что со 2 сентября температура в Московском регионе опустится до 14-16 градусов.