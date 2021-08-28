Жителей столичного региона предупредили о резком похолодании

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова предупредила жителей Москвы и Подмосковья о резком похолодании. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, в четверг 2 сентября температура воздуха днем опустится до 16-21 градуса. В пятницу 3 сентября ожидается 14-19 градусов. Такой температурный фон останется и на выходных, отметила Макарова. В то же время до конца календарного лета и 1 сентября погода в столичном регионе будет теплой: прогнозируется 21-26 градусов тепла.

Ранее синоптик «Фобоса» Михаил Леус призвал россиян не ждать бабьего лета в начале осени.