Вильфанд назвал сроки бабьего лета в европейской части России

В европейской части России в бабье лето ожидается в сентябре, а на юге европейской России бархатный сезон продлится до 10 октября. Такие сроки назвал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет «Интерфакс».

«Сейчас прогнозировать периоды бабьего лета невозможно. Но, у нас есть другие методы прогноза, все они до единого показывают, что в сентябре в европейской части России ожидается бабье лето. Но начало этих периодов мы будем прогнозировать за трое суток», — отметил синоптик.

По его словам, в этом году бархатный сезон будет не таким продолжительным, как в прошлом. В 2020 году он длился почти до конца октября, отметил Вильфанд. В настоящее время погода в Краснодарском крае и Крыму более спокойная, чем когда там были сильные дожди и паводки, уточнил он.

В начале сентября, по утверждению синоптика, в Москве начнется понижение температуры.

«По предварительным прогнозам, в начале сентября прогнозируется изменение погоды. (...) С началом сентября температура заметно понизится, на 5-6 градусов. По первоначальным прогнозам, 1 сентября температурный фон не ниже 20 градусов», — заключил Вильфанд.

Ранее он заявил, что в конце сентября в Москву могут прийти первые заморозки. Среднесуточная температура в этот период будет составлять около восьми градусов. По словам специалиста, до конца текущей недели столбик термометра в столице будет подниматься, а погода — становиться комфортнее.