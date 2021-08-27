Россия
 
Последние новости
Шойгу заявил о «глубокой работе» против России извне
В России предложили «национализировать» открытый софт
У Тома Круза угнали элитный BMW с багажом стоимостью 100 тысяч фунтов
Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет россиянки остался недоволен ее поступлением в МГУ
«Манчестер Сити» согласился заплатить за Роналду 30 миллионов евро
В Турции заговорили о рисках закрытия страны для туристов
Большинство работодателей признались в слежке за сотрудниками в соцсетях
Музыку «ВКонтакте» можно будет слушать без интернета
Инспектор ГИБДД сбил 13-летнюю школьницу в Москве 
Политолог рассказал о стремлении немцев вернуть Калининград
Новости партнеров
Прослушать новость

Синоптик предрек москвичам июльские температуры в начале осени

Синоптик Тишковец: осень в Москве начнется с лета
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Москве последние дни августа будут по-июльски теплыми, а осень «начнется с лета». Такую погоду предрек сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его слова приводит РИА Новости.

«Финал августа тоже будет погожим, и даже станет на градус-другой теплее, а сезон при этом завершится вообще июльскими температурами. А вот станет ли это прологом к бабьему лету, судить пока рано. Но осень начнется с лета», — рассказал синоптик.

По его словам, в пятницу, 27 августа, мала вероятность осадков. В последние выходные лета в столице будет солнечно и тепло. Днем температура воздуха прогреется до плюс 19-24, а ночью — до плюс 9-14 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в европейской части России бабье лето ожидается в сентябре, а на юге европейской России бархатный сезон продлится до 10 октября. Также он подчеркнул, что прогнозировать длительность периодов тепла тяжело.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Москвичам пообещали до 24 градусов тепла
Вильфанд назвал сроки бабьего лета в европейской части России
Вильфанд назвал сроки появления заморозков в Москве