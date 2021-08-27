Москвичам пообещали до 24 градусов тепла

В столице в пятницу, 27 августа, прогнозируется облачная с прояснениями погода, температура воздуха может достигнуть 24 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Москве ожидается от 22 до 24 градусов, ночью температура воздуха опустится до 13 градусов. В Подмосковье синоптики прогнозируют от 21 до 26 градусов, ночью может похолодать до 10 градусов.

Как сообщают синоптики, местами в области возможен небольшой дождь. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал сроки бабьего лета в европейской части России. По его словам, его стоит ждать в сентябре, а на юге европейской части бархатный сезон продлится до 10 октября. Синоптик добавил, что в этом году бархатный сезон будет не таким продолжительным, как в прошлом.