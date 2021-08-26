Москвичам пообещали ливни и грозы

В Москве в четверг, 26 августа, днем ожидаются кратковременные дожди, а вечером — ливни с грозами. Такую погоду пообещал москвичам ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, об этом он рассказал в своем Instagram.

По его словам, температура в Москве поднимется до плюс 22 градусов. В центре столицы выпадет пять-десять миллиметров осадков, на юго-востоке — до 15-20 миллиметров.

«В ближайшем юго-восточном Подмосковье — Дзержинск, Люберцы — там местами модели показывают 20-25 миллиметров осадков, при месячной норме 77 миллиметров», — добавил Тишковец.

Синоптик также рассказал, что в Москве ожидается облачная погода с небольшими прояснениями. Он подчеркнул, что температура воздуха соответствует климатической норме конца августа.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк предупредила россиян о возвращении аномальной жары. По ее словам, температура в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах до конца августа будет постепенно подниматься в дневные часы до 30-35 градусов. Синоптик пояснила, что такая погода связана с направленностью воздушных потоков. Также 30 градусов и выше прогнозируется на курортах Крыма, Кавказа, а также на территории Ставропольского края.