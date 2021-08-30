Двум регионам пообещали похолодание до минус пяти

Вильфанд: в Тюменской и в Омской области ожидается похолодание до минус пяти

В Омской области и на юге Тюменской температура упадет до минус пяти градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его слова передает РИА Новости.

По его словам, заморозки определяют наступление осени. В последние два дня лета их зафиксируют во многих российских регионах.

«На севере Европейской России - это понятно, но еще и на востоке. Заморозки в Мурманской области, в Карелии, в Архангельской области, Вологодской, Кировской, в Коми. Там ночью будет до минус трех градусов», — заявил Вильфанд.

Он добавил, что температура опустится до минус двух градусов в Пермском крае, в Свердловской, Челябинской и Курганской областях.