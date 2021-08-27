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Гидрометцентр спрогнозировал заморозки в шести российских регионах

Гидрометцентр: в шесть регионов России придут заморозки
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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В ближайшие дни в шести регионах России ожидаются заморозки. Экстренные предупреждения об этом выпустил Гидрометцентр, они опубликованы на сайте центра.

Заморозки до 2 градусов с 28 по 30 августа ожидаются в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях.

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С 28 по 29 августа синоптики прогнозируют заморозки до 2 градусов в Костромской области, в Забайкальском крае — до 3 градусов.

С 29 по 30 августа заморозки придут в Башкортостан — температура в регионе опустится до 2 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал сроки появления заморозков в Москве. По его словам, они придут в столицу в конце сентября. В этот период среднесуточная температура будет составлять около 8 градусов.

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